Китайский автогигант BYD распространяется по миру: В Турции может появиться очередной завод

Турция вскоре обнародует соглашение с китайским производителем электромобилей BYD Co. о строительстве завода стоимостью 1 миллиард долларов на западе страны.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ожидается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит о сделке в понедельник во время церемонии в провинции Маниса, где будет построен завод.

Новый завод может дать BYD более легкий доступ в Европейский Союз, с которым Турция имеет соглашение о таможенном союзе. На этой неделе ЕС повысил тарифы на импорт китайских электромобилей до 48%.

Реклама:

Существует также внутренний рынок, который нужно обслуживать: в прошлом году в Турции, стране с почти 90-миллионным населением, на электромобили пришлось 7,5% продаж автомобилей.

В то же время BYD, самый продаваемый автомобильный бренд Китая, открыл в четверг свой первый завод по производству электромобилей в Таиланде. Компания также строит завод в Бразилии и рассматривает возможность строительства еще одного в Мексике.

Кроме завода в Венгрии, компания мало присутствует в Европе. Открытие новых заводов подчеркивает не только стремление BYD быть ближе к крупным рынкам, но и застраховаться от угрозы тарифов.

Реклама:

Напомним:

Решение о 38% тарифах принято после расследования ЕС. Этот шаг может сократить импорт электромобилей на четверть.

Пекин надеется, что Европейский Союз пересмотрит тарифы на китайские электромобили и прекратит движение в "ложном направлении", чтобы защитить свою автомобильную промышленность от конкуренции.

Китайские автопроизводители призвали правительство ответить на решение ЕС ограничить экспорт китайских электромобилей путем повышения тарифов на импорт европейских автомобилей с бензиновым двигателем.

Некоторые правительства стран ЕС колеблются поддерживать ли дополнительные тарифы на электромобили из КНР.

Экономическая правда.