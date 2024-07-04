США и ЕС усилили давление на банк Raiffeisen из-за связей с Россией

Давление на Райффайзенбанк с целью ослабления его связей с Россией растет, как со стороны США, так и со стороны Европейского Центробанка.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Райффайзен, как и Австрия, находятся на передовой глобальных усилий Соединенных Штатов, направленных на изоляцию России усилением санкций против банковской деятельности и перекрытием доступа к западным товарам.

Агентство Reuters пообщалось с более чем десятком лиц, включая высокопоставленных чиновников, участвовавших в переговорах с регулирующими органами США, Австрии и Европы, а также с источниками, которые непосредственно знакомы со стратегией банка.

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Разговоры свидетельствуют, что компания по-прежнему находится под непосредственным международным давлением, которое требует уйти из России. И это несмотря на прекращение сделки по покупке доли в австрийской строительной компании Strabag, которая принадлежала российскому олигарху Олегу Дерипаске.

Угроза Вашингтона наказать Raiffeisen не была отозвана, и он продолжает внимательно следить за банком, его отношениями с Россией и любыми потенциальными нарушениями санкций.

Вашингтон имеет право штрафовать банки, которые нарушают санкции, или отсоединить их от долларовой финансовой системы. Ранее, это ударило по французскому банку BNP Paribas, когда в 2014 году был введен штраф в размере 9 миллиардов долларов за нарушение санкций США в отношении Судана, Ирана и Кубы.

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Угроза Министерства финансов США выбить почву из-под ног Raiffeisen продолжает вызывать глубокий отклик у его руководства. Такой шаг будет "фатальным", отчасти потому, что крупные корпорации, которые используют его для международных платежей, уйдут.

Власти США осознают, какие катастрофические последствия такой шаг может иметь для Raiffeisen, а также насколько он может повлиять на финансовую систему в целом, и действуют осторожно.

Именно поэтому Вашингтон хотел бы, чтобы европейские регуляторы заставили банк ослабить связи с Россией, заявили два источника, которые непосредственно знакомы с процессом.

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Напомним:

Глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль в начале мая заявил, что летом 2024 года банковская группа начнет выполнять распоряжение Европейского центрального банка (ЕЦБ) о существенном сокращении бизнеса в России.

15 мая сообщалось, что Raiffeisen Bank International получил письменное предупреждение от Министерства финансов США о том, что его доступ к американской финансовой системе может быть ограничен из-за его операций с Россией.

Крупнейшие западные банки, которые остались в России, уплатили Кремлю более 800 млн евро налогов в 2023 году, что в четыре раза больше, чем до полномасштабного вторжения, несмотря на обещания минимизировать свои российские риски.

Экономическая правда