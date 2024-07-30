Бизнес важен: Ермак анонсировал встречу бизнеса с чиновниками для обсуждения повышения налогов
31 июля состоится заседание созданного президентом Владимиром Зеленским Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения, на котором будут обсуждаться инициативы правительства по увеличению налогов.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Будет честный и прямой диалог между бизнесом и представителями власти. Наш Совет уже продемонстрировал собственную эффективность, такой уровень коммуникации между властью и бизнесом является беспрецедентным", - написал Андрей Ермак в Telegram.
Ожидается, что во встрече примут участие премьер-министр Денис Шмыгаль, первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, министр финансов Сергей Марченко, председатель профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
"Надеюсь, что завтра мы будем иметь открытый и конструктивный диалог на этой платформе. Бизнес важен", - добавил глава Офиса президента.
"Экономическая правда" ранее подробнее описала предложенные налоговые "ноу-хау": Надо финансировать войну. Какие налоги вырастут
Напомним:
Дефицит бюджета составляет 500 млрд гривен: если Рада не поддержит правительственный пакет налогообложения, уже в сентябре могут возникнуть проблемы с выплатами военным.
Торгово-промышленная палата Украины призывает воздержаться от законопроекта №11416, который повышает существующие и вводит новые ставки военного сбора.
Ранее, против законопроекта высказался основатель Ajax Systems Александр Конотопский: "Налоги поднимать нельзя. Это архитектурная вещь. Ни граждане, ни бизнес к этому не готовы".
Вместе с ним, свое отношение к правительственному предложению высказал соучредитель monobank Олег Гороховский:
"Сейчас слушай ... Тот, кто придет к тебе, с предложением повысить налоги в воюющей стране, тот и предатель", - написал он на фейсбук-странице.
На вопрос, как находили средства во время предыдущих войн, Гороховский написал, что "расстреливали тех, кто ворует и мародерствует во время войны".
Новый законопроект об изменениях в налоги существенно дискриминировать добросовестных прозрачных налогоплательщиков, терпя налоговых "уклонистов" и увеличивая теневую экономику, считают в Американской торговой палате в Украине.
Экономическая правда.