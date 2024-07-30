Выплаты ко Дню Независимости, нововведения в УЗ: что изменится в августе

В августе 2024 года украинцев ждет ряд изменений, в частности в работе "Укрзализныци" - перевозчик расширяет маршруты и добавляет больше женских купе. Также в августе предусмотрены выплаты для определенных категорий граждан.

ЭП рассказывает подробнее, что изменилось для украинцев в августе 2024 года.

Выплаты ко Дню Независимости

Ко Дню Независимости определенные категории людей имеют право на получение разовой финансовой выплаты. Такая помощь выплачивается ежегодно в соответствии с законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и законом "О жертвах нацистских преследований".

В Пенсионном фонде отметили, что в этом году сумма выплат варьируется в пределах 450-3100 гривен, в частности:

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450 грн - участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которых насильно вывезли на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, другим участникам борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага;

- участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которых насильно вывезли на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, другим участникам борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага; 650 грн - членам семей погибших ветеранов войны, женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз;

- членам семей погибших ветеранов войны, женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз; 1 тыс грн - участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет), узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей.

- участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет), узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей. 3,1 тыс грн - лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной.

Кроме этого, выплаты получат люди с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние узники (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет), узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам.

Размер этих выплат зависит от установленной группы инвалидности: I группа - 3,1 тыс грн, II группа - 2,9 тыс грн, III группа - 2,7 тыс грн.

Гражданам, которые претендуют на помощь, но не являются пенсионерами и не работают или не служат, до 1 августа нужно подать заявление в ПФУ.

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Нововведения в "Укрзализныце"

На фоне увеличения спроса, "Укрзализныця" добавила дополнительные рейсы Интерсити в Одессу.

Так, поезда в Одессу будут курсировать дополнительно 1, 7, 13, 15, 21, 27 и 29 августа. В эти дни на маршруте будет курсировать поезд украинского производства Тарпан, что позволит на ~ 50% увеличить предложение мест на этом направлении по сравнению с обычными рейсами.

Графики по которым будет курсировать поезд:

отправка из Киева в 6:03, прибытие в Одессу в 13:34;

обратный рейс из Одессы будет отправляться в 14:20 и прибывать в Киев в 21:54.

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Еще одно нововведение касается женщин купе. С 1 августа "Укрзализныця" добавляет женские купе на четырех рейсах дальнего следования.

Речь идет о таких рейсах:

№ 1/2 Харьков - Ивано-Франковск.

№ 5/6 Запорожье - Ясиня;

№ 43/44 Черкассы - Ивано-Франковск;

№ 95/96 Киев - Рахов.

Стоимость билетов не отличается от других купе аналогичного типа на конкретном рейсе. Эти поезда пополнят перечень из 8 поездов, которые уже курсируют с женскими купе.

Изъятие старых банкнот

С 1 августа начинается процесс изъятия из обращения старых банкнот номиналом 500 грн. Речь идет о купюрах образцов 2003-2007 годов выпуска. Их постепенно заменят на банкноты современного поколения (образца 2014 года и последующих лет выпуска).

НБУ

В Национальном банке объяснили, что граждане и дальше без ограничений смогут продолжать рассчитываться старыми банкнотами и их не надо специально обменивать.

Председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пояснил, что цель такого решения - повышение качества наличности в обращении и повышение уровня защиты наличного рынка от подделок.

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Обновления в "Киевстар"

Крупнейший мобильный оператор Украины "Киевстар" с 1 августа вводит ряд изменений для своих абонентов подписки.

Так, изменятся условия распределения остатка средств между мобильными номерами "Киевстар". Лимит суммы распределения в месяц снизится до 2 900 грн для всех абонентов.

Такие изменения внедряем ввиду рекомендаций НБУ по реализации технологических возможностей.