Залізничники додали рейси Інтерсіті до Одеси

На тлі збільшення попиту "Укрзалізниця" додала додаткові рейси Інтерсіті до Одеси.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Відзавтра Інтерсіті до Одеси курсуватиме додатково 24, 30 липня, а також — 1, 7, 13, 15, 21, 27 та 29 серпня", - йдеться у повідомленні.

Графіки за якими курсуватиме потяг:

Реклама:

відправка з Києва о 6:03, прибуття до Одеси о 13:34;

зворотний рейс з Одеси відправлятиметься о 14:20 і прибуватиме до Києва о 21:54.

В ці дні на маршруті курсуватиме поїзд українського виробництва Тарпан, що дозволить на ~50% збільшити пропозицію місць на цьому напрямку у порівнянні зі звичайними рейсами.

Квитки на всі рейси будуть доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Економічна правда.

Реклама: