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Залізничники додали рейси Інтерсіті до Одеси

Вівторок, 23 липня 2024, 16:49 - Артур Крижний

На тлі збільшення попиту "Укрзалізниця" додала додаткові рейси Інтерсіті до Одеси.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Відзавтра Інтерсіті до Одеси курсуватиме додатково 24, 30 липня, а також — 1, 7, 13, 15, 21, 27 та 29 серпня", - йдеться у повідомленні.

Графіки за якими курсуватиме потяг:

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  • відправка з Києва о 6:03, прибуття до Одеси о 13:34;
  • зворотний рейс з Одеси відправлятиметься о 14:20 і прибуватиме до Києва о 21:54.

В ці дні на маршруті курсуватиме поїзд українського виробництва Тарпан, що дозволить на ~50% збільшити пропозицію місць на цьому напрямку у порівнянні зі звичайними рейсами.

Квитки на всі рейси будуть доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Економічна правда.

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