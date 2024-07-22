НБУ із серпня почне вилучати з обігу банкноти 500 гривень старого зразка

Фото: НБУ

Із 1 серпня 2024 року Нацбанк (НБУ) почне вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003-2007 років (старого зразка) з метою поступової їх заміни на банкноти сучасного покоління (зразка 2014 року та наступних років випуску).

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Банкнот номіналом 500 гривень старого зразка в обігу поступово ставатиме менше, їх замінюватимуть сучасніші та більш захищені банкноти номіналом 500 гривень. Проте банкноти номіналом 500 гривень старого зразка залишатимуться дійсним платіжним засобом.

Громадяни без обмежень зможуть продовжувати ними розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати", - пояснили в Нацбанку.

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Головна ціль такого рішення - підвищення якості готівки в обігу, зважаючи на зношеність банкнот номіналом 500 гривень старого зразка, які вже майже 18 років перебувають в обігу, зокрема понад вісім останніх років, одночасно з банкнотами сучасного покоління, додали в НБУ.

"Для Національного банку важливо, щоб уся національна валюта України, яка перебуває в обігу, була надійною та якісною. Українці мають бути впевнені, що готівка, отримана в торговельній мережі, касі банків або в їхніх банкоматах, дійсно платіжна, захищена та належної якості.

Поступова заміна банкнот старого зразка підвищить захист і якість грошей в обігу та зробить розрахунки комфортнішими для громадян. Це не створить незручностей, водночас принесе користь і державі, і банкам, і торговельним мережам, і громадянам", - йдеться у заяві.

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Як відбуватиметься поступова заміна?

З 1 серпня 2024 року Нацбанк спільно з банками поступово вилучатиме з готівкового обігу зазначені банкноти, зокрема:

банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;

Нацбанк припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.

"Як наслідок, потрапляючи в банки, банкноти номіналом 500 гривень старого зразка не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться з обігу та передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації. Водночас заміна банкнот номіналом 500 гривень старого зразка на сучасні, з посиленою системою захисту, не вплине на готівкові розрахунки громадян, їм не потрібно вживати додаткових заходів для обміну", - резюмували в НБУ.

Економічна правда