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"Укрзалізниця" додасть жіночі купе у 4-х поїздах

П'ятниця, 12 липня 2024, 14:10 - Віктор Волокіта

З 1 серпня АТ "Укрзалізниця" додає жіночі купе на чотирьох рейсах далекого сполучення.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці". 

Йдеться про такі рейси:

  • № 1/2 Харків — Івано-Франківськ. 
  • ⁠№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;
  • № 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;
  • ⁠№ 95/96 Київ — Рахів.

"Укрзалізниця" дотримується обіцянки планомірного масштабування проєкту. Жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів – 88%. Тож ми внесли необхідні програмні доопрацювання, щоб розширити кількість рейсів із жіночими купе до 12. На піку літнього сезону перевезень ми обрали ще 4 напрямки з довгим часом курсування, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку", – зазначає голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

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Як йдеться в повідомленні, за вартістю вони традиційно жодним чином не відрізнятимуться від інших купе аналогічного типу на конкретному рейсі, але гарантуватимуть певну приватність та відчуття безпеки під час подорожі. 

Ці поїзди поповнять перелік з 8 поїздів, що вже зараз курсують із жіночими купе: 

  • №15/16 Харків – Ясіня;
  • №17/18 Харків – Ужгород; 
  • №26/236 Одеса – Ясіня;
  • №3/4 Запоріжжя – Ужгород;
  • ⁠№41/42 Дніпро – Трускавець; 
  • №29/30 Київ – Ужгород;
  • №81/82 Київ – Ужгород;
  • №75/76 Київ – Кривий Ріг.

"Квитки до жіночих купе на вказані поїзди будуть доступні у застосунку Укрзалізниці вже з 13 липня. Посадка до відповідних вагонів доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років", - додали в "Укрзалізниці". 

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Нагадаємо: 

АТ "Укрзалізниця" від початку року перевезла більше 20,6 млн пасажирів у приміському сполученні. 

Економічна правда

Укрзалізниця Україна
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