"Укрзалізниця" додасть жіночі купе у 4-х поїздах
З 1 серпня АТ "Укрзалізниця" додає жіночі купе на чотирьох рейсах далекого сполучення.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Йдеться про такі рейси:
- № 1/2 Харків — Івано-Франківськ.
- № 5/6 Запоріжжя — Ясіня;
- № 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;
- № 95/96 Київ — Рахів.
"Укрзалізниця" дотримується обіцянки планомірного масштабування проєкту. Жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів – 88%. Тож ми внесли необхідні програмні доопрацювання, щоб розширити кількість рейсів із жіночими купе до 12. На піку літнього сезону перевезень ми обрали ще 4 напрямки з довгим часом курсування, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку", – зазначає голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.
Як йдеться в повідомленні, за вартістю вони традиційно жодним чином не відрізнятимуться від інших купе аналогічного типу на конкретному рейсі, але гарантуватимуть певну приватність та відчуття безпеки під час подорожі.
Ці поїзди поповнять перелік з 8 поїздів, що вже зараз курсують із жіночими купе:
- №15/16 Харків – Ясіня;
- №17/18 Харків – Ужгород;
- №26/236 Одеса – Ясіня;
- №3/4 Запоріжжя – Ужгород;
- №41/42 Дніпро – Трускавець;
- №29/30 Київ – Ужгород;
- №81/82 Київ – Ужгород;
- №75/76 Київ – Кривий Ріг.
"Квитки до жіночих купе на вказані поїзди будуть доступні у застосунку Укрзалізниці вже з 13 липня. Посадка до відповідних вагонів доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років", - додали в "Укрзалізниці".
Нагадаємо:
АТ "Укрзалізниця" від початку року перевезла більше 20,6 млн пасажирів у приміському сполученні.
Економічна правда