Минфин о "тенизации" от новых налогов: надеемся, бизнес сделает правильный выбор

Министерство финансов признает риск увеличения теневой экономики в связи с повышением налогов, но надеется, что бизнес сделает правильный выбор.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью РБК.

"Вопрос "тени" всегда возникает, когда речь идет о повышении ставок налогов. Вместе с тем, надеемся, что между неуплатой налогов и необходимостью обеспечить безопасность страны бизнес сделает правильный выбор", - заявил он.

Марченко отметил, что повышение налогов является необходимым шагом для обеспечения финансирования сектора безопасности и обороны.

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"Нам нужен ресурс для сектора безопасности и обороны, чтобы Вооруженные силы имели возможность продолжать эффективно воевать", - пояснил он.

По его словам, предложенные изменения являются достаточно мягкими, учитывая потребности бюджета на год в размере 2 триллиона гривен.

"Если бизнес хочет работать в Украине под украинским флагом, то именно сейчас время осознать, что вопрос безопасности должен быть решен за счет увеличения налогов", - добавил министр.

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"Экономическая правда" ранее подробнее описала предложенные налоговые "ноу-хау": Надо финансировать войну. Какие налоги вырастут

Напомним:

Дефицит бюджета составляет 500 млрд гривен: если Рада не поддержит правительственный пакет налогообложения, уже в сентябре могут возникнуть проблемы с выплатами военным.

Торгово-промышленная палата Украины призывает воздержаться от законопроекта №11416, который повышает существующие и вводит новые ставки военного сбора.

Ранее, против законопроекта высказался основатель Ajax Systems Александр Конотопский: "Налоги поднимать нельзя. Это архитектурная вещь. Ни граждане, ни бизнес к этому не готовы".

Вместе с ним, свое отношение к правительственному предложению высказал соучредитель monobank Олег Гороховский:

"Сейчас слушай ... Тот, кто придет к тебе, с предложением повысить налоги в воюющей стране, тот и предатель", - написал он на фейсбук-странице.

На вопрос, как находили средства во время предыдущих войн, Гороховский написал, что "расстреливали тех, кто ворует и мародерствует во время войны".

Новый законопроект об изменениях в налоги существенно дискриминировать добросовестных прозрачных налогоплательщиков, терпя налоговых "уклонистов" и увеличивая теневую экономику, считают в Американской торговой палате в Украине.

Экономическая правда.