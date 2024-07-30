Минфин о "тенизации" от новых налогов: надеемся, бизнес сделает правильный выбор
Министерство финансов признает риск увеличения теневой экономики в связи с повышением налогов, но надеется, что бизнес сделает правильный выбор.
Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью РБК.
"Вопрос "тени" всегда возникает, когда речь идет о повышении ставок налогов. Вместе с тем, надеемся, что между неуплатой налогов и необходимостью обеспечить безопасность страны бизнес сделает правильный выбор", - заявил он.
Марченко отметил, что повышение налогов является необходимым шагом для обеспечения финансирования сектора безопасности и обороны.
"Нам нужен ресурс для сектора безопасности и обороны, чтобы Вооруженные силы имели возможность продолжать эффективно воевать", - пояснил он.
По его словам, предложенные изменения являются достаточно мягкими, учитывая потребности бюджета на год в размере 2 триллиона гривен.
"Если бизнес хочет работать в Украине под украинским флагом, то именно сейчас время осознать, что вопрос безопасности должен быть решен за счет увеличения налогов", - добавил министр.
"Экономическая правда" ранее подробнее описала предложенные налоговые "ноу-хау": Надо финансировать войну. Какие налоги вырастут
Напомним:
Дефицит бюджета составляет 500 млрд гривен: если Рада не поддержит правительственный пакет налогообложения, уже в сентябре могут возникнуть проблемы с выплатами военным.
Торгово-промышленная палата Украины призывает воздержаться от законопроекта №11416, который повышает существующие и вводит новые ставки военного сбора.
Ранее, против законопроекта высказался основатель Ajax Systems Александр Конотопский: "Налоги поднимать нельзя. Это архитектурная вещь. Ни граждане, ни бизнес к этому не готовы".
Вместе с ним, свое отношение к правительственному предложению высказал соучредитель monobank Олег Гороховский:
"Сейчас слушай ... Тот, кто придет к тебе, с предложением повысить налоги в воюющей стране, тот и предатель", - написал он на фейсбук-странице.
На вопрос, как находили средства во время предыдущих войн, Гороховский написал, что "расстреливали тех, кто ворует и мародерствует во время войны".
Новый законопроект об изменениях в налоги существенно дискриминировать добросовестных прозрачных налогоплательщиков, терпя налоговых "уклонистов" и увеличивая теневую экономику, считают в Американской торговой палате в Украине.
Экономическая правда.