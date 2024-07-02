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Зеленський запевняє, що уряд робить все, щоб збільшити імпорт електроенергії з ЄС

Вівторок, 2 липня 2024, 19:22 - Віктор Волокіта

Президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем повідомив, що уряд наразі працює над отриманням згоди з боку Євросоюзу з питання збільшення імпорту електроенергії в Україну.

Про це сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає "Інтерфакс-Україна".

"Глава уряду  доповів щодо заходів захисту енергооб'єктів: активний захист, РЕБ та інше. Доповів і щодо відбудови і нашої роботи з європейськими партнерами для розширення імпорту електрики в Україну. Зараз ми повністю обираємо обсяг імпорту, погоджений з ЄС, і я вдячний усім сусідам за цю допомогу", - повідомив Зеленський. 

За його словами, "ми робимо все, щоб збільшити цей імпорт, і це має бути європейське рішення".

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"Урядовці наші працюють над відповідною згодою (Євросоюзу)", - заявив президент.

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Економічна правда

Зеленський уряд Шмигаль електроенергія ЄС
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