У середу графіки відключення світла діятимуть цілодобово: вимикатимуть одразу кілька черг

У середу 3 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби, більшу частину якої обмежуватимуть три черги відключень одночасно.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"3 липня обленерго будуть застосовувати: з 08:00 до 13:00 – дві черги, в інші години доби – три черги відключень одночасно", - йдеться у повідомленні.

Причина заходів обмеження – високий рівень енергоспоживання через спеку. Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах та сторінках у соцмережах обленерго.

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Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Якщо росіяни повністю припинять обстріли енергетики, то відновити генерацію до наступної весни та літа, щоб усунути дефіцит, цілком реалістично.

Економічна правда.