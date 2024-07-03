УЗ инвестирует сотни миллионов евро в газовую генерацию: сколько планирует построить

"Укрзализныця" инвестирует €215 млн в газовые электростанции общей мощностью 250 МВт.

Об этом говорится в статье Forbes Ukraine.

"Укрзалізниця" планирует построить в разных регионах Украины газовые электростанции общей мощностью до 250 МВт. Ориентировочная стоимость проекта - €215 млн (это без затрат на строительство", - пишет издание.

Первые 10 МВт планируют ввести в эксплуатацию до начала зимнего периода.

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Напомним:

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"Укрзализныця" создает ООО "УЗ Энерго", поскольку УЗ в ближайшее время построит распределенную генерацию электроэнергии. Она будет обеспечивать потребности компании и потребителей.

В среду 3 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток, большую часть которых будут ограничивать три очереди отключений одновременно.

Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Если россияне полностью прекратят обстрелы энергетики, то восстановить генерацию до следующей весны и лета, чтобы устранить дефицит, вполне реалистично.

Экономическая правда.