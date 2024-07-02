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В среду графики отключения света будут действовать круглосуточно

Вторник, 2 июля 2024, 17:16 - Артур Крыжный

В среду 3 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток, большую часть которых будут ограничивать три очереди отключений одновременно.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"3 июля облэнерго будут применять: с 08:00 до 13:00 - две очереди, в другие часы суток - три очереди отключений одновременно", - говорится в сообщении.

Причина мер ограничения - высокий уровень энергопотребления из-за жары. Актуальные графики почасовых отключений можно узнать на сайтах и страницах в соцсетях облэнерго.

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Напомним:

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Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Если россияне полностью прекратят обстрелы энергетики, то восстановить генерацию до следующей весны и лета, чтобы устранить дефицит, вполне реалистично.

Экономическая правда.

энергетика электроэнергия Украина
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