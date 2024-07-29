80% платежей в юанях возвращаются обратно в Россию - росСМИ
Российским компаниям стало трудно проводить трансграничные платежи в китайской валюте.
Об этом пишет российское издание "Коммерсант".
По информации издания, сейчас около 80% платежей в юанях возвращаются обратно в РФ.
"Прямые переводы проходят все хуже, поэтому клиентам приходится прибегать к услугам посредников и закладывать дополнительные комиссии при сделках.
Риски в трансграничных расчетах признаются участниками рынка сейчас одними из самых острых", - сообщает „Коммерсант".
Напомним:
Банки в странах, торгующих с Россией, все чаще задерживают или срывают платежи, опасаясь вторичных санкций.
Визит Владимира Путина в Китай в прошлом месяце помог обеспечить обе страны платежными альтернативами для обхода санкций.
После введения санкций США Московская биржа фактически превратилась в "обменный пункт", где единственной ключевой валютой стал китайский юань.
Китайские покупатели сжиженного газа требуют скидок на грузы из России даже от компаний, не занесенных в санкционные списки.
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