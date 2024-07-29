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80% платежей в юанях возвращаются обратно в Россию - росСМИ

Понедельник, 29 июля 2024, 11:16 - Виктор Волокита

Российским компаниям стало трудно проводить трансграничные платежи в китайской валюте.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант". 

По информации издания, сейчас около 80% платежей в юанях возвращаются обратно в РФ. 

"Прямые переводы проходят все хуже, поэтому клиентам приходится прибегать к услугам посредников и закладывать дополнительные комиссии при сделках. 

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Риски в трансграничных расчетах признаются участниками рынка сейчас одними из самых острых", - сообщает „Коммерсант". 

Напомним:

Банки в странах, торгующих с Россией, все чаще задерживают или срывают платежи, опасаясь вторичных санкций.

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Визит Владимира Путина в Китай в прошлом месяце помог обеспечить обе страны платежными альтернативами для обхода санкций.

После введения санкций США Московская биржа фактически превратилась в "обменный пункт", где единственной ключевой валютой стал китайский юань.

Китайские покупатели сжиженного газа требуют скидок на грузы из России даже от компаний, не занесенных в санкционные списки.

Китай с 1 июля ужесточил экспортный контроль над продукцией, которая может использоваться в военной промышленности РФ и товарах двойного назначения.

Российская "дочка" китайского Bank of China с 24 июня приостановила все операции с банками РФ из-за американских санкций.

Россия Китай юань
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