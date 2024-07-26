АРМА начинает оценку имущества ТРЦ Gulliver

АРМА начинает осмотр и оценку переданного ему в управление недвижимого имущества ТРЦ Gulliver.

Об этом сообщила председатель Нацагентства Елена Дума.

"В соответствии со ст.19-20 специального закона об АРМА, Нацгентство начинает осмотр и оценку арестованного актива с привлечением правоохранительных органов и субъектов оценочной деятельности соответственно. Работа уже начата", - говорится в сообщении.

В АРМА отмечают, что основанием для проведения оценки стало получение постановления Шевченковского районного суда города Киева от 3 июня 2024 года и постановления Киевского апелляционного суда от 25 июня 2024 года, которыми удовлетворено ходатайство прокурора ОГП о передаче имущества в управление АРМА.

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Дума подчеркивает, что речь идет исключительно о недвижимом имуществе (нежилые помещения). Она назвала безосновательными заявления со стороны одного из банков об аресте счетов, которые могут привести к невыполнению кредитных обязательств.

"Хочу отметить, что агентству не передавались в управление корпоративные права и денежные средства, находящиеся на счетах ООО "Три О" (ТРЦ "Гулливер"). Соответственно, права любого финансового учреждения как кредитора никоим образом не нарушены. Выполнение кредитных обязательств полностью зависит от заемщика и его желания их выполнять", - отметила Дума.

Напомним:

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В ТРЦ "Гулливер" заявили, что решение Шевченковского райсуда Киева о передаче ТРЦ в управление АРМА "является абсолютно не правосудным". Его обжалуют в апелляционном суде.

Шевченковский райсуд Киева 3 июня передал имущество киевского "Гулливер" бизнесмена Виктора Полищука в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Ранее Forbes писал, что с начала полномасштабной войны в 2022 году компании Виктора Полищука перестали обслуживать кредиты перед госбанками. Сообщалось, что погашение должно было состояться в 2025-м, но после кризиса 2014-2016 годов долг перестал обслуживаться.

В мае 2023 года сообщалось, что директору столичного ТРЦ "Гулливер" Ирине Круппе сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на 145 миллионов. Сообщалось, что речь идет о компании - владельце ТРЦ "Гулливер", ООО "Три О", и его руководительнице Ирине Круппе.

9 апреля 2024 года Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и наложил арест на имущество ООО "Три О", в частности на "Гулливер".

Собощалось также, что Офис генерального прокурора Украины инициировал передачу киевского торгово-офисного центра "Гулливер", который принадлежит бизнесмену Виктору Полищуку, в управление АРМА.

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Экономическая правда