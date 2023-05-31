Директора столичного ТРЦ "Гулливер" подозревают в уклонении от уплаты налогов на 145 миллионов

Детективы БЭБ сообщили о подозрении генеральному директору общества, которое является владельцем одного из крупнейших офисных и торгово-развлекательных центров Киева, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ).

В БЭБ не называют имени подозреваемой и то, о каком ТРЦ идет речь, но, по данным Forbes и "Интерфакс-Украина", речь идет о компании - владельце ТРЦ "Гулливер", ООО "Три О", и его руководительнице Ирине Круппе.

"Правоохранители установили, что в течение 2019-2021 годов, дирекция торгового центра заключила ряд договоров с подконтрольными субподрядными обществами, в том числе с признаками "фиктивности" и "транзитности", на получение различных услуг и приобретение материальных ценностей и тому подобное.

Фактически в первичные документы были внесены сведения о якобы проведении на территории ТРЦ определенных работ, которые на самом деле не осуществлялись, что позволило безосновательно завысить размер налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Таким образом обществу - владельцу ТРЦ удалось уклониться от уплаты налогов на сумму более 145,8 млн грн и вывести их в наличные", - говорится в сообщении БЭБ.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения, добавили в Бюро.

В пресс-службе ТРЦ "Гулливер" подтвердили агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили, что речь идет об их торговом центре - юристы готовят комментарий с позицией компании.

Экономическая правда