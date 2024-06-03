Суд передал киевский ТРЦ "Гулливер" в управление АРМА

Шевченковский райсуд Киева 3 июня передал имущество киевского "Гулливер" бизнесмена Виктора Полищука в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что ходатайство инициировано Офисом генерального прокурора.

"Соответствующее ходатайство Офиса генерального прокурора удовлетворено следственным судьей, при этом вопрос о передаче упомянутого имущества АРМА для реализации следственным судьей не решался.

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В то же время, прокурором в судебном заседании были уточнены требования ходатайства в части решения вопроса исключительно передачи имущества в управление АРМА, а не для реализации, а затем разрешение на реализацию указанного имущества следственным судьей не предоставлялось", - пояснили в суде.

Полный текст постановления объявят 7 июня 2024 года.

При этом АРМА должно осуществлять периодические проверки (не реже одного раза в месяц) эффективности управления арестованными активами, переданными им в управление.

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По словам суда, предметом досудебного расследования в указанном уголовном производстве является, среди прочего, исследование фактов уклонения от уплаты налогов, сборов и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах.

Напомним:

Ранее Forbes писал, что с начала полномасштабной войны в 2022 году компании Виктора Полищука перестали обслуживать кредиты перед госбанками. Сообщалось, что погашение должно было состояться в 2025-м, но после кризиса 2014-2016 годов долг перестал обслуживаться.

В мае 2023 года сообщалось, что директору столичного ТРЦ "Гулливер" Ирине Круппе сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на 145 миллионов. Сообщалось, что речь идет о компании - владельце ТРЦ "Гулливер", ООО "Три О", и его руководительнице Ирине Круппе.

9 апреля 2024 года Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и наложил арест на имущество ООО "Три О", в частности на "Гулливер".

Собощалось также, что Офис генерального прокурора Украины инициировал передачу киевского торгово-офисного центра "Гулливер", который принадлежит бизнесмену Виктору Полищуку, в управление АРМА.

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Экономическая правда