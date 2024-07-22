За неделю через "Дію" забронировали 34 тысячи работников предприятий

С момента запуска услуги бронирования в "Дії" руководители отечественных предприятий забронировали уже более 34 тыс. работников.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Одним из самых больших запросов от бизнеса была цифровизация бронирования. Этот сервис уже почти неделю работает на портале "Дія", за это время руководители забронировали 34+ тысячи работников", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, решение о бронировании работника через приложение принимается в течение часа.

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"Услуга летает, все быстро, удобно и прозрачно, а решение занимает около часа", - подчеркнул Федоров.

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Напомним:

В приложении "Дія" завершено тестирование и запущена новая услуга бронирования военнообязанных. Теперь украинцы могут оформить бронирование всего за час, не выходя из дома.

Минцифры активно работает над электронным бронированием на портале "Дія" - планирует в начале июля начать бета-тест.

Кабинет министров поддержал постановление о запуске электронного сервиса бронирования на портале "Дія".

Сообщалось, что процесс бронирования работника в "Дії" будет происходить в течение часа с подачи соответствующего заявления руководителем.

Экономическая правда.