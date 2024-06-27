Тестирование е-бронирования в "Дії" запланировано на начало июля – Федоров
Минцифры активно работает над электронным бронированием на портале "Дія" - планирует в начале июля начать бета-тест.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, сначала сервис будет доступен для предприятий, которые являются критически важными для экономики страны.
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Напомним:
Кабинет министров поддержал постановление о запуске электронного сервиса бронирования на портале "Дія".
Сообщалось, что процесс бронирования работника в "Дії" будет происходить в течение часа с подачи соответствующего заявления руководителем.