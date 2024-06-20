"Будут бронировать в течение часа": в Минцифры рассказали, как будет работать е-бронирование в "Дії"

Процесс бронирования работника в "Дії" будет происходить в течение часа с подачи соответствующего заявления руководителем.

Об этом сообщила заместитель директора Директората развития электронных услуг Минцифры Валерия Ткач в эфире телемарафона.

"Все процессы будут происходить в течение часа. Как только руководитель предприятия подаст работника на бронирование, будут проведены все необходимые проверки. Руководитель получит информацию по каждому работнику: забронирован он или нет. А сам работник сможет увидеть информацию о "брони" в приложении Резерв+ в военно-учетном документе", - заявила она.

Если человек захочет распечатать себе бумажный документ, то это также будет предусмотрено, говорит Ткач.

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Бронирование будет действовать для тех предприятий, которые признаны критически важными для функционирования экономики Украины или обеспечивают потребности Сил обороны. На бронирование могут рассчитывать граждане, если:

Работник работает в указанных категориях компаний;

есть в перечне реестра военнообязанных;

имеет трудовые отношения, подтверждающие, что лицо действительно трудоустроено на предприятии.

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Законопроект об экономическом бронировании зарегистрирован. Как оно будет работать?

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Напомним:

Кабинет министров поддержал постановление о запуске электронного сервиса бронирования на портале "Дія".

Сообщалось, что правительственное постановление о запуске электронного бронирования через "Дію" будет готово в ближайшее время, а работа над функционалом займет три-четыре недели.

Экономическая правда.