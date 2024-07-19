Ограничения электроэнергии на субботу ослабили: в отдельные часы графиков не будет

В субботу 20 июля графики отключения света будут применять не полные сутки: с 00:00 до 02:00 и с 05:00 до 24:00.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"20 июля с 02:00 до 05:00 меры ограничения потребления применяться не будут", - говорится в сообщении.

Так, с 13:00 до 24:00 будут действовать лишь две очереди отключений. В другие часы суток будет применена всего одна очередь отключений, что меньше, чем в пятницу.

Реклама:

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области. Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений. Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго. Реклама: Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет

Напомним:

Министр энергетики Герман Галущенко подтвердил, что в ближайшее время ситуация в энергосистеме улучшится.

Кабмин ввел норму, по которой не будут отключать свет в прифронтовых зонах и вблизи границы с Россией и Беларусью.

Снижение нагрузки на энергосистему и, соответственно, стабилизация ее работы ожидаются в ближайшее время, когда спадет жара.

Экономическая правда.