Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто отключает свет

Энергетики рассказали, как работают очереди отключений, кто составляет графики отключения света и отвечает за ограничения и в чем разница облэнерго от "Укрэнерго".

Подробнее об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

Что такое очередь отключения

Потребители каждой области, которые не входят в перечень объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей. Очередь - это группа бытовых потребителей и бизнеса, которые потребляют определенное количество мегаватт.

Потребление в областях отличается по объемам, поскольку зависит от уровня потребления критической инфраструктуры, и количества промышленных предприятий, которые импортируют более 80% объема своего потребления (их отключать нельзя, согласно постановлению Кабинета министров).

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Как потребление ограничивается по очередям

Сколько очередей задвигать во всех регионах одновременно - определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита энергии в системе. Дефицит - это нехватка электроэнергии в системе, когда уровень потребления значительно превышает объем производимой украинскими станция электроэнергии и импортируемой из ЕС.

Для того, чтобы не произошло масштабной аварийной ситуации, Диспетчерский центр "Укрэнерго" должен уравнять (сбалансировать) уровень потребления до уровня имеющейся энергии в системе. Зная объем дефицита, "Укрэнерго" определяет количество очередей потребителей, которые должны быть отключены облэнерго в каждом регионе одновременно.

Продолжительность очереди, какую очередь (группу потребителей) отключать именно сейчас, когда переключить на другую очередь - определяют облэнерго в каждом регионе.

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Сколько часов не будет света

Условно, когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго. Именно облэнерго формируют соответствующие графики для каждого региона. "Укрэнерго" определяет лишь количество очередей, которое одновременно должны отключить все облэнерго в стране.

Информацию о том, какой график почасовых отключений, можно посмотреть на официальных сайтах облэнерго в вашей области и г. Киеве, на их страницах в соцсетях.

Как может не быть света 12 часов, когда три очереди действуют, например, с 16:00 до 18:00

Когда три очереди графиков отключений действуют в течение всех суток, то это означает, что в эти сутки у вас суммарно будет 12 часов без света.

Если, например, три очереди отключений действуют несколько часов, то для энергетиков это означает, что большее количество потребителей ограничено в этот период. Но продолжительность очереди и ее переключения - определяют облэнерго в каждой области.

Разница "Укрэнерго" и облэнерго

НЭК "Укрэнерго" - государственный оператор энергосистемы Украины (оператор системы передачи).

"Укрэнерго":

транспортирует (передает) электроэнергию магистральными высоковольтными сетями классом напряжения от 750 тысяч вольт до 220 тысяч вольт от электростанций к сетям облэнерго;

следит за балансом между произведенной всеми украинскими электростанциями энергией и уровнем потребления в стране;

Облэнерго:

в каждом регионе есть оператор, который распределяет электроэнергию из сети "Укрэнерго" к потребителям сетями класса напряжения от 110 тысяч вольт до 220 вольт.

"Укрэнерго" не поставляет электроэнергию непосредственно потребителям, не определяет, из каких адресов потребителей состоят очереди, не формирует графики отключений в любом регионе. Это - функции облэнерго.

Почему ограничивают потребление

Главная причина применения графиков почасовых отключений - последствия восьми ракетных и дроновых ударов по украинским электростанциям, которые россияне осуществили с начала этого года. Потери украинской энергосистемы превышают 9 ГВт мощности. Эта мощность эквивалентна потреблению в пиковые часы летом Нидерландов или Финляндии.

На дефицит мощности в системе также влияет рост потребления из-за летней жары. Например, во вторник 9 июля потребление выросло более чем на 5% по сравнению с понедельником, 8 июля.

Экономическая правда.