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Ситуация со светом улучшится уже в ближайшее время - министр энергетики

Пятница, 19 июля 2024, 17:41 - Артур Крыжный

Министр энергетики Герман Галущенко подтвердил, что в ближайшее время ситуация в энергосистеме улучшится.

Об этом он сообщил во время часа вопросов к правительству.

"Уже в ближайшее время ситуация улучшится. И это правда, я это подтверждаю", - отметил он.

Это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах генерации.

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По его словам, специалисты "Энергоатома" делают все возможное, чтобы скорее перезагрузить топливо и пустить в работу энергоблоки.

Напомним:

Согласно графику ремонта энергоблоков и электростанций, в августе ожидается больше генерации, чем в июле.

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По подсчетам Минэнерго, отмена перевода часов не будет иметь драматического влияния на энергосистему.

Экономическая правда.

энергетика электроэнергия Украина
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