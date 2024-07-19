Ситуация со светом улучшится уже в ближайшее время - министр энергетики

Министр энергетики Герман Галущенко подтвердил, что в ближайшее время ситуация в энергосистеме улучшится.

Об этом он сообщил во время часа вопросов к правительству.

"Уже в ближайшее время ситуация улучшится. И это правда, я это подтверждаю", - отметил он.

Это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах генерации.

Реклама:

По его словам, специалисты "Энергоатома" делают все возможное, чтобы скорее перезагрузить топливо и пустить в работу энергоблоки.

Напомним:

Согласно графику ремонта энергоблоков и электростанций, в августе ожидается больше генерации, чем в июле.

Реклама:

По подсчетам Минэнерго, отмена перевода часов не будет иметь драматического влияния на энергосистему.

Экономическая правда.