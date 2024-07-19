Ситуация со светом улучшится уже в ближайшее время - министр энергетики
Пятница, 19 июля 2024, 17:41 -
Министр энергетики Герман Галущенко подтвердил, что в ближайшее время ситуация в энергосистеме улучшится.
Об этом он сообщил во время часа вопросов к правительству.
"Уже в ближайшее время ситуация улучшится. И это правда, я это подтверждаю", - отметил он.
Это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах генерации.
Реклама:
По его словам, специалисты "Энергоатома" делают все возможное, чтобы скорее перезагрузить топливо и пустить в работу энергоблоки.
Напомним:
Согласно графику ремонта энергоблоков и электростанций, в августе ожидается больше генерации, чем в июле.
Реклама:
По подсчетам Минэнерго, отмена перевода часов не будет иметь драматического влияния на энергосистему.
Экономическая правда.
Реклама: