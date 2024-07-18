Після спаду спеки обсяги відключень світла знизяться - Держенергонагляд

Зниження навантаження на енергосистему і, відповідно, стабілізація її роботи очікуються найближчим часом, коли спаде спека.

Про це заявив голова Державної інспекції енергетичного нагляду (Держенергонагляд) України Руслан Слободян в ефірі телемарафону "Єдині новини" в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Після нормалізації температурних режимів, які зараз вищі за кліматичну норму, очікуємо зменшення обсягів погодинних відключень електроенергії", - сказав він.

За словами Слободяна, наразі цілодобово тривають аварійно-відновлювальні роботи, виконання яких матиме позитивний вплив на стан енергосистеми.

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Як повідомлялося з посиланням на радника прем'єр-міністра, члена наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрія Бойка, ситуація в енергосистемі, що ускладнилася через аномальну спеку в останні два тижні, почне поліпшуватися зі зниженням температури повітря, і з наступної суботи, ймовірно, графіки відключень стануть м'якшими.

У середньостроковій перспективі, за його словами, порівняно стабільна ситуація з енергопостачанням очікується в серпні-вересні і, можливо, в жовтні, якщо не буде значного похолодання.

Позитивний сценарій на найближчі два місяці Бойко пояснив тим, що не повинно бути аномально високих температур, а "в енергосистемі буде з'являтися генерації більше, ніж іти в ремонт".

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Нагадаємо:

Кабмін запровадив норму, за якою не будуть відключати світло у прифронтових зонах та поблизу кордону з Росією та Білоруссю.

Крім того уряд покращить алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень світла.

Економічна правда