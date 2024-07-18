Графики света на пятницу: большую часть суток будут выключать максимум три очереди
В пятницу 19 июля графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"19 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток", - говорится в сообщении.
Так, с 00:00 до 9:00 и с 23:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений.
Наибольшие ограничения будут применять с 9:00 до 23:00 облэнерго - три очереди отключений одновременно.
Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.
Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.Реклама:
Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.
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Напомним:
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Економічна правда.