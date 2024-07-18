Графики света на пятницу: большую часть суток будут выключать максимум три очереди

В пятницу 19 июля графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"19 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток", - говорится в сообщении.

Так, с 00:00 до 9:00 и с 23:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений.

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Наибольшие ограничения будут применять с 9:00 до 23:00 облэнерго - три очереди отключений одновременно.

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области. Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений. Реклама: Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго. Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет

Напомним:

На Южно-Украинской АЭС за три дня сгорели три трансформатора тока, что привело к ухудшению ситуации со светом.

Кабмин ввел норму, по которой не будут отключать свет в прифронтовых зонах и вблизи границы с Россией и Беларусью.

Снижение нагрузки на энергосистему и, соответственно, стабилизация ее работы ожидаются в ближайшее время, когда спадет жара.

Економічна правда.