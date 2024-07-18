На 2 енергооб'єктах сталися аварії: у 11 областях збільшили обмеження світла

Через аварії на двох енергооб'єктах з 08:00 до 22:00 застосовані чотири черги відключень у Києві та 11 областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Через вихід з ладу обладнання на двох енергооб’єктах з 08:00 до 22:00 застосовані чотири черги відключень у м. Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях", - йдеться у повідомленні.

В інших областях обмеження діють згідно з анонсованим раніше розкладом: з 16:00 до 22:00 – чотири черги, в інші години – три черги.

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Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Нагадаємо:

У четвер 18 липня є висока ймовірність застосування відключень у світло-сірих зонах графіків світла у Києві та ще 4 областях України.

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У четвер 18 липня графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби.

Економіка правда.