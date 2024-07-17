Энергетики назвали области, где в четверг есть вероятность отключений в светло-серых зонах

В четверг 18 июля есть высокая вероятность применения отключений в светло-серых зонах графиков света в Киеве и еще 4 областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Киев, Киевская область, Одесская область, Донецкая область, Днепропетровская область: с 05:00 и до конца суток высокая вероятность применения светло-серых зон отключений. Особый дефицит электроэнергии ожидается с 16:00 до 22:00", - говорится в сообщении.

В случае изменений энергетики дополнительно сообщат об этом.

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Напомним:

В четверг 18 июля графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток.

Энергетики рассказали, как работают очереди отключений, кто составляет графики отключения света и отвечает за ограничения и в чем разница облэнерго от "Укрэнерго".

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Ориентировочно, в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков.

Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Если россияне полностью прекратят обстрелы энергетики, то восстановить генерацию до следующей весны и лета, чтобы устранить дефицит, вполне реалистично.

Экономическая правда.