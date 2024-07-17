Энергетики назвали области, где в четверг есть вероятность отключений в светло-серых зонах
В четверг 18 июля есть высокая вероятность применения отключений в светло-серых зонах графиков света в Киеве и еще 4 областях Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"Киев, Киевская область, Одесская область, Донецкая область, Днепропетровская область: с 05:00 и до конца суток высокая вероятность применения светло-серых зон отключений. Особый дефицит электроэнергии ожидается с 16:00 до 22:00", - говорится в сообщении.
В случае изменений энергетики дополнительно сообщат об этом.
Напомним:
В четверг 18 июля графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток.
Энергетики рассказали, как работают очереди отключений, кто составляет графики отключения света и отвечает за ограничения и в чем разница облэнерго от "Укрэнерго".
Ориентировочно, в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков.
Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.
Если россияне полностью прекратят обстрелы энергетики, то восстановить генерацию до следующей весны и лета, чтобы устранить дефицит, вполне реалистично.
Экономическая правда.