Графики света на четверг: в течение 6 часов будут отключать до 70% потребителей

В четверг 18 июля графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"18 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток", - говорится в сообщении.

Так, с 00:00 до 5:00 будут действовать две очереди отключений. С 5:00 до 16:00 и с 22:00 до 24:00 - три очереди.

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Наибольшие ограничения будут в период с 16:00 до 22:00 - облэнерго задействуют четыре очереди отключений, что означает ограничение до 70% потребителей одновременно.

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Напомним:

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Энергетики рассказали, как работают очереди отключений, кто составляет графики отключения света и отвечает за ограничения и в чем разница облэнерго от "Укрэнерго".

Ориентировочно, в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков.

Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Если россияне полностью прекратят обстрелы энергетики, то восстановить генерацию до следующей весны и лета, чтобы устранить дефицит, вполне реалистично.

Экономическая правда.