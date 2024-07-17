Графики света на четверг: в течение 6 часов будут отключать до 70% потребителей
В четверг 18 июля графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"18 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток", - говорится в сообщении.
Так, с 00:00 до 5:00 будут действовать две очереди отключений. С 5:00 до 16:00 и с 22:00 до 24:00 - три очереди.
Наибольшие ограничения будут в период с 16:00 до 22:00 - облэнерго задействуют четыре очереди отключений, что означает ограничение до 70% потребителей одновременно.
Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.
Напомним:
Энергетики рассказали, как работают очереди отключений, кто составляет графики отключения света и отвечает за ограничения и в чем разница облэнерго от "Укрэнерго".
Ориентировочно, в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков.
Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.
Если россияне полностью прекратят обстрелы энергетики, то восстановить генерацию до следующей весны и лета, чтобы устранить дефицит, вполне реалистично.
Экономическая правда.