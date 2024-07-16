Графики света на среду: в отдельные часы будут отключать до 70% потребителей одновременно

В среду 17 июля графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"17 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение суток", - говорится в сообщении.

Так, с 00:00 до 6:00 облэнерго будут применять две очереди отключений. с 6:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди

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С 17:00 до 22:00, во время вечернего пика потребления, будут задействованы четыре очереди отключений одновременно, что означает ограничение до 70% потребителей.

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до 3 очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Напомним:

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Энергетики рассказали, как работают очереди отключений, кто составляет графики отключения света и отвечает за ограничения и в чем разница облэнерго от "Укрэнерго".

Ориентировочно, в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков.

Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Если россияне полностью прекратят обстрелы энергетики, то восстановить генерацию до следующей весны и лета, чтобы устранить дефицит, вполне реалистично.

Экономическая правда.