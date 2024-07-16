На энергообъекте вышло из строя оборудование: в 7 областях аварийные отключения света

На одном из энергообъектов Украины вышло из строя оборудование - энергетики увеличили объемы ограничений и ввели аварийные отключения в 7 областях.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Сегодня ночью произошел выход из строя оборудования на одном из энергообъектов. Дефицит энергии в системе увеличился", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас действуют четыре очереди графиков отключений в течение всех суток.

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"В 10:00 "Укрэнерго" отдало команду на применение аварийных отключений в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях", - добавили в пресс-службе.

Справка. Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений. Четыре очереди означает ограничение до 70% потребителей в каждой области. В то же время в другие часы суток энергетики будут применять только три очереди, - для половины потребителей. Реклама:

Напомним:

Энергетики рассказали, как работают очереди отключений, кто составляет графики отключения света и отвечает за ограничения и в чем разница облэнерго от "Укрэнерго".

Ориентировочно, в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков.

Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Если россияне полностью прекратят обстрелы энергетики, то восстановить генерацию до следующей весны и лета, чтобы устранить дефицит, вполне реалистично.

Экономическая правда.