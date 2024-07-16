На энергообъекте вышло из строя оборудование: в 7 областях аварийные отключения света
На одном из энергообъектов Украины вышло из строя оборудование - энергетики увеличили объемы ограничений и ввели аварийные отключения в 7 областях.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"Сегодня ночью произошел выход из строя оборудования на одном из энергообъектов. Дефицит энергии в системе увеличился", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас действуют четыре очереди графиков отключений в течение всех суток.
"В 10:00 "Укрэнерго" отдало команду на применение аварийных отключений в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях", - добавили в пресс-службе.
Справка. Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.
Четыре очереди означает ограничение до 70% потребителей в каждой области. В то же время в другие часы суток энергетики будут применять только три очереди, - для половины потребителей.Реклама:
Напомним:
Энергетики рассказали, как работают очереди отключений, кто составляет графики отключения света и отвечает за ограничения и в чем разница облэнерго от "Укрэнерго".
Ориентировочно, в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков.
Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.
Если россияне полностью прекратят обстрелы энергетики, то восстановить генерацию до следующей весны и лета, чтобы устранить дефицит, вполне реалистично.
Экономическая правда.