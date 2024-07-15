Украина производит наибольшее количество САУ в месяц в Европе - Зеленский

ФОТО КОМАНДУВАННЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗСУ

Украинское предприятие, где собираются САУ "Богдана", является рекордсменом в Европе по количеству выпущенных единиц в месяц.

Об этом сообщает Владимир Зеленский во время во время встречи с украинскими журналистами в Киеве.

"Производим сегодня мощное количество САУ "Богдана" в месяц", - отметил Зеленский.

По его словам предприятие из Украины производит наибольшее количество артиллерийских систем в месяц по сравнению с заводами Европы.

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Оружейная дипломатия. Как Украина выбивает у союзников сотни миллионов долларов на собственное производство вооружений

Напомним:

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Украинская власть убедила западных союзников законтрактовать отечественные оборонные заводы. Произведенную военную технику поставят Силам обороны.

Дания раскрыла, что в ее пакете для заказа украинской оборонке есть закупка 18 САУ "Богдана".

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в апреле украинская оборонная промышленность впервые выпустит 10 самоходных артиллерийских систем "Богдана".