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Украина производит наибольшее количество САУ в месяц в Европе - Зеленский

Понедельник, 15 июля 2024, 15:59 - Алексей Артемчук
 
ФОТО КОМАНДУВАННЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗСУ

Украинское предприятие, где собираются САУ "Богдана", является рекордсменом в Европе по количеству выпущенных единиц в месяц.

Об этом сообщает Владимир Зеленский во время во время встречи с украинскими журналистами в Киеве.

"Производим сегодня мощное количество САУ "Богдана" в месяц", - отметил Зеленский.

По его словам предприятие из Украины производит наибольшее количество артиллерийских систем в месяц по сравнению с заводами Европы.

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Оружейная дипломатия. Как Украина выбивает у союзников сотни миллионов долларов на собственное производство вооружений

Напомним:

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Украинская власть убедила западных союзников законтрактовать отечественные оборонные заводы. Произведенную военную технику поставят Силам обороны. 

Дания раскрыла, что в ее пакете для заказа украинской оборонке есть закупка 18 САУ "Богдана".

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в апреле украинская оборонная промышленность впервые выпустит 10 самоходных артиллерийских систем "Богдана".

технології ВСУ война ВПК
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