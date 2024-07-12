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Новости 12 июля: приватизация гостиницы "Украина" и "ОГХК", доллар превысил 41 грн

Пятница, 12 июля 2024, 21:00 - Виктор Волокита

О большой приватизации: Правительство утвердило стартовые цены и условия продажи гостиницы "Украина" и "Объединенной горно-химической компании". Стартовая цена "Отель "Украина" определена - 1,47 млрд грн. Стартовая цена АО "ОГХК" - 3,9 млрд грн.

О табачной фабрике: Во время обысков неизвестные напали на сотрудников полиции и БЭБ.

О курсе доллара: Официальный курс доллара впервые в истории превысил 41 грн и составляет 41,04 грн/$.

О давлении на бизнес: Ни одно резонансное дело коррупционного давления на бизнес, которое находится на контроле общественного движения "Манифест 42", не закрыто. Тыловые силовики продолжают использовать уголовные производства для вымогательства взяток. 

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О ВВП: В июне ВВП Украины вырос на 1,1% по сравнению с июнем прошлого года: рост экономики продолжает замедляться - в мае ВВП вырос на 3,7%, в апреле - на 4,3%.

О кибердиагностике: Дія.Бізнес вместе с партнерами запускает программу бесплатной кибердиагностики для бизнеса. 

О свете: В субботу 13 июля графики почасовых отключений электроэнергии будут применят  в течение всех суток.

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Отмечается, что в Киеве, Киевской области, Одесской, Донецкой, Днепропетровской областях есть высокая вероятность применения светло-серых зон отключений с 00:00 до 06:00 и с 19:00 до конца суток.

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Экономическая правда
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