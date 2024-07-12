На тютюновій фабриці під час обшуків напали на співробітників поліції та БЕБ

Ввечері 11 липня у м. Винники Львівської області на території тютюнової фабрики під час проведення слідчих дій детективами Бюро економічної безпеки група невідомих осіб агресивно перешкоджала правоохоронцям під час виконання ними службових обов’язків.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зокрема, близько 50 осіб спортивної зовнішності разом з представниками фабрики силою витісняли співробітників патрульної поліції та БЕБ з території фабрики та не допускали у приміщення для проведення обшуку.

"Водночас частина з них незаконно виносила з місця проведення обшуку продукцію та завантажувала її в автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Реклама:

У БЕБ зазначили, що надалі вони намагались вивезти тютюнові вироби з території, не зважаючи на те, що вони на цей момент були вилучені відповідно до протоколу огляду.

Вимога патрульних поліцейських припинити незаконні дії була проігнорована, а їх службове авто заблоковано. Після цього невстановлені особи почали стрибати по ньому та вчиняти інші хуліганські дії, застосовувати силу до правоохоронців. Двоє патрульних отримали тілесні ушкодження. Наразі вони знаходяться в лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Реклама:

"Водночас повідомляємо, що слідчі дії на території фабрики проводяться у встановленому Законом порядку, в рамках кримінального провадження за ухвалою суду та з дотриманням вимог Кримінального процесуального кодексу України", - додали в БЕБ.

Наразі представники фабрики та інші особи продовжують перешкоджати правоохоронцям у проведенні слідчих дій та ігнорують вимоги ухвали слідчого судді на проведення обшуку на складських та виробничих приміщеннях.

Приватна армія тіньовиків воює з поліцією за своє право красти.

"Вважаю, що тут не тільки мова має йти про кримінальну відповідальність, але й про санкції на власників та керівників тютюнового організованого злочинного угруповання", - так прокоментував напад на співробітників полоції голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Telegram.

Водночас, пресслужба Винниківської тютюнової фабрики заявляє, що обшуки БЕБ та поліції є безпідставними, а правоохоронці 60 днів блокують роботу підприємства.

Нагадаємо:

14 травня проведено обшуки у вітчизняних виробників тютюну, щодо яких є підтверджені відомості про їх нелегальну діяльність.

Детективи БЕБ проводили 24 одночасних обшуки на виробництвах та у складських приміщеннях чотирьох виробників сигарет, які підозрюються у незаконному виготовленні тютюнової продукції. Зокрема у виробництві сигарет за формою 2 та їх подальшій реалізації в Україні та країнах ЄС.