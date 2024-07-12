Офіційний курс долара вперше в історії перевищив 41 гривню

Офіційний курс долара вперше в історії перевищив 41 грн і становить 41,04 грн/$.

Про це свідчать дані НБУ щодо курсу гривні, встановленого на понеділок, 15 липня.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку в пʼятницю, 12 липня, у першій половині дня подолав позначку в 41 грн/$.

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на 15 липня на рівні 41,0434 грн/$ проти 40,8823 грн/$ у пʼятницю, 12 липня.

Реклама:

Водночас курс євро на понеділок регулятор встановив на рівні 44,68 грн, що теж є найбільшим показником.

Нагадаємо:

Нацбанк України встановив на п'ятницю, 12 липня, офіційний курс гривні на рівні 40,88 грн за долар, що на 17 копійок більше, ніж у четвер, що оновило новий історичний мінімум.

Реклама:

Економічна правда.