Всі розділи
Укр / Рус

Графіки світла у суботу: у 4 областях є ймовірність відключень у світло-сірих зонах

П'ятниця, 12 липня 2024, 17:32 - Артур Крижний

У суботу 13 липня графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"13 липня за вказівкою Укренерго графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Києві, Київській області, Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 00:00 до 06:00 і з 19:00 до кінця доби.

Реклама:

Нагадаємо:

Енергетики розповіли, як працюють черги відключень, хто складає графіки вимкнення світла і відповідає за обмеження та в чому різниця обленерго від "Укренерго".

Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.

Реклама:

Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Якщо росіяни повністю припинять обстріли енергетики, то відновити генерацію до наступної весни та літа, щоб усунути дефіцит, цілком реалістично.

Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
Реклама:
Матеріали за темою
Ситуація дуже непроста: Україна втратила майже всю маневрову генерацію 12 липня 2024, 16:53
Ніхто серйозно не сприймав необхідність побудови децентралізованої генерації - Зеркаль 12 липня 2024, 16:22
У Харкові на енергооб’єкті встановлюють міні-ТЕЦ 12 липня 2024, 16:08
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті