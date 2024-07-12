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Зростання української економіки "гальмує": ВВП зріс на 1,1% у червні

П'ятниця, 12 липня 2024, 14:24 - Артур Крижний
 
Мінекономіки

У червні 2024 року ВВП України зріс на 1,1% у порівнянні із червнем минулого року: зростання економіки продовжує сповільнюватися – у травні ВВП зріс на 3,7%, у квітні – на 4,3%.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

"Основним чинником сповільнення темпів росту економіки стали віялові відключення електроенергії через її дефіцит, проте економічне відновлення продовжується", - йдеться у поідомленні.

Водночас за перше півріччя зростання ВВП оцінюється на рівні 4,1% [±1%] у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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Серед позитивних факторів, що впливали на зростання, відомство виокремило:

  • стабільна робота Українського морського коридору;
  • можливість окремих підприємств забезпечувати собі стабільний доступ до електроенергії завдяки прямому імпорту;
  • експорт металургійної продукції та залізної руди;
  • ранній збір врожаю озимих культур.

Ключові сфери, де спостерігалась позитивна динаміка:

  • будівництво;
  • сільське господарство;
  • торгівля;
  • транспорт.

Негативними чинниками для економіки залишаються безпекові та логістичні проблеми, дефіцит електроенергії та складна ситуація на ринку праці.

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Нагадаємо:

Реальний ВВП у першому кварталі 2024 року порівняно з першим кварталом минулого року збільшився на 6,5%.

Україна переведена в категорію країн з доходами вищими за середні, згідно із оприлюдненою класифікацією країн за рівнем доходу на 2024 рік фінансовий рік від Світового банку.

Економічна правда.

економіка Україна ВВП
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