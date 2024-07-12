Китайские банки, на которые расчитывал Путин, ограничили продажу юаней российским компаниям

Шанхайская дочка ВТБ и мелкие приграничные китайские банки, через которые Россия и Китай собирались проводить платежи без лишних проволочек, ограничили конвертацию рублей в юани.

Об этом сообщает пресс-служба The Moscow Times.

В сообщении говорится, что эти региональные банки готовы обслуживать торговлю с РФ, потому что им не страшны санкции США: они не работают с долларами. Обратная сторона медали: рубли им также не нужны.

Поэтому они конвертируют рубли в юани не больше, чем поступает к ним на счета российских клиентов-экспортеров для перевода в Россию.

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После того, как "ВТБ Шанхай" попал под санкции США, его возможности конвертировать рубли в юани резко сократились. Через мелкие приграничные банки проходит значительно меньше экспортных потоков, чем импортных, создается очередь на получение юаней в Китае.

Отмечается, что из-за проблем с расчетами российский импорт сократился в первом полугодии 2024 года на 9% в денежном выражении, а в физическом - еще больше.

В сообщении добавляют, что решение проблем обходится дорого, цены импортируемых товаров растут.

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Напомним:

Визит Владимира Путина в Китай в прошлом месяце помог обеспечить обе страны платежными альтернативами для обхода санкций.

После введения санкций США Московская биржа фактически превратилась в "обменный пункт", где единственной ключевой валютой стал китайский юань.

Китайские покупатели сжиженного газа требуют скидок на грузы из России даже от компаний, не занесенных в санкционные списки.

Китай с 1 июля ужесточил экспортный контроль над продукцией, которая может использоваться в военной промышленности РФ и товарах двойного назначения.

Российская "дочка" китайского Bank of China с 24 июня приостановила все операции с банками РФ из-за американских санкций.