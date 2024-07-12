Графики света в субботу: в 4 областях есть вероятность отключений в светло-серых зонах
В субботу 13 июля графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"13 июля по указанию Укрэнерго графики отключений будут применяться в течение всех суток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Киеве, Киевской области, Одесской, Донецкой, Днепропетровской областях есть высокая вероятность применения светло-серых зон отключений с 00:00 до 06:00 и с 19:00 до конца суток.
Напомним:
Энергетики рассказали, как работают очереди отключений, кто составляет графики отключения света и отвечает за ограничения и в чем разница облэнерго от "Укрэнерго".
Ориентировочно, в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков.
Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.
Если россияне полностью прекратят обстрелы энергетики, то восстановить генерацию до следующей весны и лета, чтобы устранить дефицит, вполне реалистично.
Экономическая правда.