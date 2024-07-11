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Надо потерпеть: осенью есть шанс избежать отключений света - Кудрицкий

Четверг, 11 июля 2024, 18:37 - Артур Крыжный

Если не будет массированных обстрелов энергетики, то в сентябре-октябре есть шансы избежать отключений света.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, через полторы недели ситуация в энергетике начнет постепенно улучшаться.

"Уже в сентябре-октябре имеем неплохие шансы избегать отключений. По крайней мере, таких массированных и повторяющихся, как в июле. То есть, надо еще некоторое время потерпеть и мы увидим определенное улучшение ситуации в энергосистеме", - заявил он.

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Кудрицкий подчеркнул, что такой сценарий будет действительным, если не будет новых обстрелов энергетики Украины.

Напомним:

Енергетики розповіли, як працюють черги відключень, хто складає графіки вимкнення світла і відповідає за обмеження та в чому різниця обленерго від "Укренерго".

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Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.

Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Якщо росіяни повністю припинять обстріли енергетики, то відновити генерацію до наступної весни та літа, щоб усунути дефіцит, цілком реалістично.

Экономическая правда.

энергетика электроэнергия Украина
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