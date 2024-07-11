В Киеве и 4 областях отключения света распространятся на светло-серые зоны графиков

В Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях с 16:00 і до 23:00 отключения света будут происходить и в светло-серых зонах графиков отключений.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Так, по информации от "Укрэнерго" особый дефицит ожидается с 16:00 до 23:00.

"Для города Киева, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой области это означает, что отключение света будет происходить также и в светло-серых зонах графиков", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Энергетики рассказали, как работают очереди отключений, кто составляет графики отключения света и отвечает за ограничения и в чем разница облэнерго от "Укрэнерго".

Ориентировочно, в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков.

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Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Если россияне полностью прекратят обстрелы энергетики, то восстановить генерацию до следующей весны и лета, чтобы устранить дефицит, вполне реалистично.

Экономическая правда.