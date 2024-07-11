С конца июля ситуация со светом улучшится, но есть условие - эксперт
Дефицит электроэнергии начнет уменьшаться через 10 дней, а с конца июля - начала августа можно ожидать меньших отключений, но при условии отсутствия новых обстрелов энергетики.
Такое мнение высказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в телеэфире.
"Дефицит (электроэнергии - ЭП) будет продолжаться еще дней десять и потом понемногу будет уменьшаться, потому что будет спадать жара и планируется вывод из ремонта одного атомного блока", - рассказал он.
По словам эксперта, возможно улучшится ситуация с тепловыми электростанциями и некоторыми гидроэлектростанциями.
"Поэтому уже с конца июля - начала августа можно ожидать несколько меньших отключений", - добавил он.
Но ситуация улучшится только при условии, если не будет новых, мощных разрушений россиянами энергоинфраструктуры Украины, подчеркнул Омельченко.
Напомним:
Энергетики рассказали, как работают очереди отключений, кто составляет графики отключения света и отвечает за ограничения и в чем разница облэнерго от "Укрэнерго".
Ориентировочно, в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков.
Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.
Если россияне полностью прекратят обстрелы энергетики, то восстановить генерацию до следующей весны и лета, чтобы устранить дефицит, вполне реалистично.
Экономическая правда.