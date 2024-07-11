С конца июля ситуация со светом улучшится, но есть условие - эксперт

Дефицит электроэнергии начнет уменьшаться через 10 дней, а с конца июля - начала августа можно ожидать меньших отключений, но при условии отсутствия новых обстрелов энергетики.

Такое мнение высказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в телеэфире.

"Дефицит (электроэнергии - ЭП) будет продолжаться еще дней десять и потом понемногу будет уменьшаться, потому что будет спадать жара и планируется вывод из ремонта одного атомного блока", - рассказал он.

По словам эксперта, возможно улучшится ситуация с тепловыми электростанциями и некоторыми гидроэлектростанциями.

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"Поэтому уже с конца июля - начала августа можно ожидать несколько меньших отключений", - добавил он.

Но ситуация улучшится только при условии, если не будет новых, мощных разрушений россиянами энергоинфраструктуры Украины, подчеркнул Омельченко.

Напомним:

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Энергетики рассказали, как работают очереди отключений, кто составляет графики отключения света и отвечает за ограничения и в чем разница облэнерго от "Укрэнерго".

Ориентировочно, в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков.

Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Если россияне полностью прекратят обстрелы энергетики, то восстановить генерацию до следующей весны и лета, чтобы устранить дефицит, вполне реалистично.

Экономическая правда.