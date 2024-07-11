11 июля в Украине увеличат объемы отключений света с 16:00 до 23:00 

В четверг 11 июля облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. С 16:00 до 23:00 - для компенсации дефицита энергии в системе будут задействованы четыре очереди отключений, в остальные часы - три очереди.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Причина - значительный рост потребления из-за аномальной жары в Украине и Европе на фоне существующего существенного дефицита энергии в системе, который является следствием российских террористических нападений на украинскую энергетику.

Как говорится в сообщении, температура по стране превышает +30 С.

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По прогнозу Диспетчерского центра "Укрэнерго", 11 июля на максимуме потребление на 7% превышает аналогичный вчерашний показатель.

Напомним:

В четверг 11 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток.

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Энергетики рассказали, как работают очереди отключений, кто составляет графики отключения света и отвечает за ограничения и в чем разница облэнерго от "Укрэнерго".

Ориентировочно, в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков.

Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Если россияне полностью прекратят обстрелы энергетики, то восстановить генерацию до следующей весны и лета, чтобы устранить дефицит, вполне реалистично.

Экономическая правда.