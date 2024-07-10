Китай отказывается покупать российский сжиженный природный газ без скидок

Китайские покупатели сжиженного газа требуют скидок на грузы из России даже от компаний, не занесенных в санкционные списки.

Об этом сообщает Reuters передает Natural Gas World..

Сообщается, что компания "Новатэк" - крупнейший производитель сжиженного природного газа (СПГ) в России, с апреля нашел покупателей в КНР на свой газ, поскольку санкции затруднили ему экспорт из проекта "Арктик СПГ-2".

Однако "Новатэку" пришлось пойти на уступки по цене. Несмотря на то, что проект "Ямал СПГ" или "Новатэк" как компания не находятся под санкциями США, китайские покупатели все равно ждут скидки, потому что это российский груз

Реклама:

Китайскому представительству компании, открытому специально для поиска местных клиентов, удалось продать груз объемом 75 тыс тонн, основную часть которого - 60 тыс тонн - приобрела Beijing Gas Group.

Китай уже получает с гигантской скидкой трубопроводный газ из России. В этом году цена этих поставок составит 260 долл. за тысячу кубометров. Это на 35% меньше, чем платят остальные европейские клиенты "Газпрома" (400 долл. за тысячу кубов).

В рамках проекта "Сила Сибири-2", который Кремль настойчиво предлагает Пекину, Китай и требует газ по внутрироссийским ценам. Это около 60 долл за тысячу кубометров - то есть вчетверо меньше, чем "Газпром" получает сейчас.

Реклама:

Большая часть китайского импорта СПГ из России с начала большой войны поступает с Ямала, принадлежащего "Новатэк", и "Сахалин Энерджи", которая контролируется "Газпромом".

Китайский государственный энергетический гигант CNPC и государственный Фонд Шелкового пути владеют 20% и 9,9% соответственно в Ямальском проекте мощностью 16,5 млн тонн в год.

Напомним:

Китай расследует, являются ли недавние тарифы и действия Европейского Союза против второй экономики в мире барьером для свободной торговли.

Российские экспортеры угля начали поставлять топливо в Китай через КНДР.

Российские власти инициировали рекордное за 11 лет повышение тарифов на газ, чтобы увеличить бюджет "Газпрома", который в прошлом году получил рекордный в своей истории чистый убыток.

Финская государственная компания по поставке газа Gasum больше не будет закупать сжиженный природный газ из РФ. Это произошло после введения 14 пакета санкций ЕС.