Перша компанія з ЄС відмовилася купувати російський скраплений газ

getty images

Фінська державна компанія з постачання газу Gasum більше не закуповуватиме скраплений природний газ з РФ. Це сталося після запровадження 14 пакету санкцій ЄС.

Про це повідомляє пресслужба компанії Gasum.

"Gasum дотримується всіх санкцій, запроваджених ЄС, і не купуватиме та не імпортуватиме російський ЗПГ з 26 липня.", – йдеться в повідомленні енергетичної компанії.

Зазначається, що санкції, прийняті ЄС, не дозволяють Gasum розірвати угоду з "Газпром експортом", але є форс-мажорними обставинами для купівлі або імпорту російського ЗПГ.

Реклама:

Для розуміння, потужність спільного проєкту компаній "Газпром" і "Новатек" – "Кріогаз-Висоцьк", що постачає СПГ фінській компанії складає 660 тисяч тонн на рік.

У 2022 році Фінляндія імпортувала 195 тисяч тонн ЗПГ. Крім того, паливо там закуповували шведські та бельгійські компанії. Попит був досить високим, тож у 2022 р. компанія навіть виробила 707 тисяч тонн.

Нагадаємо:

Реклама:

Уряд Фінляндії збирається заборонити імпорт російського скрапленого газу з 2025 року на національному рівні.

Фінський державний оптовий постачальник газу Gasum заявив про розірвання контракту на купівлю природного газу у компанії "Газпром експорт" трубопроводами з Росії.

Рада ЄС затвердила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів у відповідь на російську агресію проти України.