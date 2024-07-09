Росія почала торгувати вугіллям через Північну Корею

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Російські експортери вугілля почали постачати паливо до Китаю через КНДР.

Про це повідомляє The Moscow Times.

В повідомленні йдеться, що протягом квітня-травня експортери вугілля з РФ відвантажили через північнокорейський порт Раджин 132 тис тонн вугілля.

Вугілля доставляється у північнокорейський порт через прикордонний перехід "Хасан-Раджин". До цього останні публічні дані про постачання вугілля до КНДР з'являлися у 2021 році. Тоді Росія залізницею поставила до Північної Кореї 15 тис тонн палива вартістю 836,7 тис дол.

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Зазначається, що багато російських бізнесменів в 2019 році уникали використання проєкту "Хасан-Раджин", оскільки боялися потрапити під санкції США.

Північнокорейський маршрут використовують російські вугільні компанії, щоб уникнути обмежень на залізничному сполученні до далекосхідних портів. Це дозволяє нарощувати сухопутний експорт до Китаю. У січні — травні через прикордонні переходи було поставлено близько 7,6 млн тонн, що на 2,7 млн тонн більше, ніж роком раніше.

Повідомляється, що торгівля через Північну Корею – це додаткові 2-3 млн тонн на рік відвантажені в Китай.

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Нагадаємо:

Щонайменше дюжина російських бізнесменів отримала понад 1 трлн руб. (11,3 млрд дол) за 2023 рік і в першому кварталі 2024 року у вигляді дивідендів.

Після візиту Путіна до Кіма, Північна Корея замінила китайським супутник для трансляції національного телебачення на російський.