В Росії рекордно за 11 років підняли тарифи на газ, щоб врятувати "Газпром"
Російська влада ініціювала рекордне за 11 років підвищення тарифів на газ, щоб збільшити бюджет "Газпрому", який минулого року отримав рекордний у своїй історії чистий збиток.
Про це йдеться з постанови уряду.
В постанові йдеться, що з 1 липня регульовані ціни на газ для всіх категорій споживачів збільшилися на 11,2%.
Зазначається, що одночасно на 9,8% підвищено сукупний платіж громадян за послуги ЖКГ, а також тарифи мережевих компаній для всіх категорій споживачів на 9,1%.
Таким чином, за два роки газ подорожчає для громадян РФ на 20%, а від початку великої війни – на 34%.
Жодного разу останніми роками ціни на газ не зростали настільки стрімко.
Останнє різке підвищення газових тарифів – на 15% за рік – відбулося 2013 року.
Але у 2024 році російська влада повертається до збільшення тягаря для споживачів на тлі різкого погіршення фінансового становища "Газпрому".
Нагадаємо:
У 2027 році Росія та Китай відкриють "Далекосхідний" маршрут для отримання більших об’ємів газу з Росії.
Російський енергетичний гігант "Газпром" зазнав рекордних збитків за останніх 25 років, але Кремль збирається ще більше обкласти податками одну з найбільших державних компаній.
Акціонери "Газпрому" на річних загальних зборах вирішили не оголошувати і не виплачувати дивіденди за підсумками 2023 року, ідеться в повідомленні холдингу.