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В четверг свет будут выключать в течение всех суток

Среда, 10 июля 2024, 18:00 - Артур Крыжный

В четверг 11 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"11 июля по указанию "Укрэнерго" графики отключений будут применяться в течение всех суток", - говорится в сообщении.

При этом в Киеве, Киевской области, Одесской, Донецкой, Днепропетровской областях высока вероятность применения светло-серых зон отключений в течение дня.

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В случае изменений энергетики дополнительно об этом сообщат.

Напомним:

Энергетики рассказали, как работают очереди отключений, кто составляет графики отключения света и отвечает за ограничения и в чем разница облэнерго от "Укрэнерго".

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Ориентировочно, в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков.

Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Если россияне полностью прекратят обстрелы энергетики, то восстановить генерацию до следующей весны и лета, чтобы устранить дефицит, вполне реалистично.

Экономическая правда.

энергетика электроэнергия Украина
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