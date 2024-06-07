Производитель танков Leopard 2 и САУ Caesar объявил о создании филиала в Украине

KNDS

Франко-немецкая оружейная группа KNDS официально оформляет в эту пятницу, 7 июня, создание дочерней компании в Украине.

Об этом сообщает издание Le Figaro.

Как пишет издание, KNDS - один из основных европейских игроков в области наземных вооружений. Группа производит артиллерийские системы, боевые танки (в частности Leopard 1 и 2), а также пушки CAESAR, которые Франция поставляет в Киев.

Это дочернее предприятие будет производить военную технику и боеприпасы на украинской территории, заявили в конце марта министры обороны Франции и Германии Себастьян Лекорню и Борис Писториус.

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Владимир Зеленский и Себастьян Лекорню сегодня должны посетить место расположения оружейной группы в Версале под Парижем.

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Где боеприпасы? Почему Россия производит значительно больше снарядов, чем союзники Украины

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Напомним:

Канадский производитель бронеавтомобилей планирует инвестировать десятки миллионов долларов в новое украинское предприятие.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует открыть в Украине предприятие, которое будет специализироваться на системах противовоздушной обороны.

В этом году немецкая компания Rheinmetall ожидает, что ее мощность составит 700 000 снарядов в год, а в среднесрочной перспективе возрастет до 1,1 миллиона снарядов в год.

Немецкий производитель оружия Rheinmetall планирует построить в Украине как минимум четыре завода по производству боеприпасов, военных машин, пороха и систем ПВО.

Экономическая правда.