Boeing Starliner вывели на орбиту после ряда отмененных запусков, но не без проблем

CBS News

Ракета Atlas 5 успешно вывела на орбиту космический корабль Boeing Starliner для его первого пилотируемого полета, но диспетчеры были вынуждены вмешаться позже для устранения утечек гелия в двигательной системе корабля.

Об этом сообщает CBS News.

Starliner был запущен с небольшой, но постоянной утечкой гелия в конкретном "коллекторе" - линиях, направляющих газ под давлением к клапанам, которые управляют конкретным двигателем.

Позже диспетчеры полета обнаружили признаки еще двух утечек гелия в разных частях трубопровода корабля и приняли меры для изоляции пораженных линий. Это остановило утечку, но вывело из строя шесть из 28 реактивных двигателей системы управления в четырех движущих модулях, установленных на служебном модуле Starliner.

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Руководители миссии заявили перед запуском, что были разработаны резервные планы на случай, если первоначальная утечка значительно усилится, а комментаторы NASA подчеркнули, что командир Starliner Барри "Бутч" Уилмор и второй пилот Сунита Уильямс не находятся в опасности, и что разрабатываются планы по устранению утечек по мере продолжения миссии.

Но устранение неисправностей уменьшило эйфорию, которая наступила после безупречного запуска. Ракета Atlas 5 зажгла два твердотопливных ускорителя, чтобы начать запланированный восьмидневный испытательный полет.

Через 31 минуту после взлета маневровый двигатель завершил фазу подъема, выведя корабль на запланированную орбиту.

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Напомним:

NASA и Boeing снова отложили запуск испытательного полета космического корабля CST-100 Starliner, на этот раз не предлагая новой даты запуска, поскольку работы по устранению утечки гелия продолжаются.

Ранее NASA за два часа до старта отменило первый тестовый запуск пилотируемого корабля Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС) из-за проблемы с клапаном выпуска кислорода.

Американская аэрокосмическая компания Boeing планировала 6 мая вечером (по восточному времени) запустить с мыса Канаверал в штате Флорида первую миссию с экипажем на космическом корабле Starliner.

NASA и Boeing снова отложили запуск капсулы с экипажем Starliner в пятницу 17 мая, предоставив им еще четыре дня для оценки утечки гелия, прежде чем запустить первых двух астронавтов корабля в космос.

Экономическая правда