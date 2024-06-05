"Газпром" сможет оправиться от потери рынка ЕС не раньше 2035 года – FT

Российский газовый монополист "Газпром" вряд ли сможет до 2035 года восстановить объемы продаж газа, которые он потерял после полномасштабного вторжения РФ в Украину и санкций.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на отчет, который в конце прошлого года подготовили по заказу топ-менедмента компании.

Как отмечает FT, этот отчет "является одним из самых откровенных свидетельств того, как западные санкции, введенные в ответ на войну, нанесли ущерб „Газпрому" и энергосектору РФ в целом".

В документе, в частности, говорится, что экспорт газа в Европу к 2035 году составит в среднем 50-75 млрд кубометров в год - такой показатель едва достигает трети довоенного уровня продаж, подчеркивает FT.

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Отмечается, что "Газпром" возлагает большие надежды на новый трубопровод в Китай, надеясь, что он поможет компенсировать утраченные объемы европейского экспорта. Но его мощность составит всего 50 млрд кубометров в год, а цены в азиатской стране гораздо ниже, чем в Европе, подчеркивается в отчете.

"Основными последствиями санкций для „Газпрома" и ТЭК является сокращение объемов экспорта, которые восстановятся до уровня 2020 года не ранее 2035-го", - отмечается в документе.

"Газпром зашел в тупик, и они это прекрасно понимают", - сказала в комментарии FT старший научный сотрудник вашингтонского Института мировой экономики Петерсона Элина Рыбакова.

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В документе также отмечается, что "Газпрому", чтобы сохранить свое доминирующее положение на внутреннем газовом рынке, придется использовать свою монополию на газотранзитную инфраструктуру и требовать от Кремля преференций.

Напомним:

Ранее стало известно, что российский "Газпром" за 2023 год получил чистый убыток в 629 млрд рублей (почти 6,7 млрд долл) по сравнению с чистой прибылью в 2022 году в размере 1,226 трлн рублей (около 13 млрд долл).

Переговоры России и Китая по газопроводу "Силы Сибири-2" потерпели неудачу из-за разногласий в вопросе цены и объемов поставок газа, поскольку Моква считает требования Пекина необоснованными.

Газопровод "Сила Сибири 2", который должен соединить российские газовые месторождения с Китаем задерживается в строительстве из-за продолжения переговоров по контракту.

В ноябре 2023 года сообщалось, что "Сила Сибири-2" продвигается крайне медленно из-за позиции, которую занял Китай.

Экономическая правда