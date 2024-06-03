Разногласия в цене и объемах поставок российского газа в Китай угрожают "Силе Сибири-2" - FT

Переговоры России и Китая по газопроводу "Силы Сибири-2" потерпели неудачу из-за разногласий в вопросе цены и объемов поставок газа, поскольку Моква считает требования Пекина необоснованными.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Издание сообщает, что Китай попросил платить цену, близкую к российским внутренним ценам, которые сильно субсидируются, и обязуется покупать лишь небольшую часть от запланированной годовой мощности газопровода в 50 млрд кубометров газа.

Отмечается, что жесткая позиция Пекина по газопроводу "Сила Сибири-2" подчеркивает насколько вторжение России в Украину сделало Путина все более зависимым от китайского лидера Си Цзиньпина в плане экономической поддержки.

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По словам людей, знакомых с этим вопросом, сделка по трубопроводу была одной из трех главных просьб, с которыми Путин обратился к Си во время их встречи в Пекине, наряду с расширением деятельности китайских банков в России и просьбой к Китаю проигнорировать мирную конференцию, которую организует Украина.

Для российского "Газпрома", который в прошлом году понес убытки в 6,9 млрд долл, одобрение проекта газопровода позволило бы улучшить свое положение.

Хотя Россия настаивает на том, что она уверена в достижении соглашения по "Силе Сибири-2" в ближайшем будущем, двое собеседников FT рассказали, что тупик стал причиной того, что Алексей Миллер, исполнительный директор "Газпрома", не присоединился к Путину во время государственного визита российского лидера в Пекин в прошлом месяце.

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Напомним:

Газопровод "Сила Сибири 2", который должен соединить российские газовые месторождения с Китаем задерживается в строительстве из-за продолжения переговоров по контракту.

В ноябре 2023 года сообщалось, что "Сила Сибири-2" продвигается крайне медленно из-за позиции, которую занял Китай.

Экономическая правда